Parma-Inter Chivu nervoso | Solo domande sul Napoli?

L’Inter di Cristian Chivu ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Parma al Tardini, con gol di Dimarco e Thuram. La squadra nerazzurra si porta temporaneamente a +4 sulla vetta della classifica, dopo il pareggio del Napoli e la partita in programma del Milan. La partita ha suscitato alcune polemiche, tra cui le domande di Chivu sull’attenzione dedicata alla squadra e alle altre concorrenti in campionato.

L’Inter di Cristian Chivu batte 2-0 il Parma al Tardini (gol di Federico Dimarco al 42’ e Marcus Thuram in recupero) e si porta momentaneamente a +4 su Napoli (fermatosi sul 2-2 casalingo col Verona) e Milan (che gioca giovedì col Genoa). È la sesta vittoria consecutiva in Serie A per i nerazzurri, che consolidano il primato al termine del girone d’andata. Una prestazione dominante, con i nerazzurri che controllano il match senza soffrire (Parma senza tiri in porta), ma al fischio finale l’attenzione mediatica è tutta sul big match di domenica 11 gennaio a San Siro contro i campioni d’Italia di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Parma-Inter, Chivu nervoso: "Solo domande sul Napoli?" Leggi anche: Chivu stizzito, l’Inter vince a Parma ma non sembra importare a nessuno: “Solo domande sul Napoli?” Leggi anche: Parma Inter, turnover di Chivu in vista del Napoli? Esposito prende quota Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Rissa Marusic-Mazzocchi, interviene Conte: cosa è successo. VIDEO; Inter-Bologna, le pagelle - Lautaro tuttofare, Thuram ondivago. Luis Henrique costante. Chivu stizzito, l’Inter vince a Parma ma non sembra importare a nessuno: “Solo domande sul Napoli?” - La vittoria di Parma è passata quasi inosservata nel post partita del Tardini e Chivu ha manifestato tutto il proprio disappunto di fronte alle incalzanti ... fanpage.it

