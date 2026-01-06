In vista della partita contro il Napoli, potrebbe esserci un cambio nella formazione dell'Inter, con Chivu che potrebbe essere sostituito. Esposito si avvicina alla possibilità di scendere in campo come titolare. La partita rappresenta un momento importante per la squadra, e le scelte di formazione saranno decisive per l’andamento della gara. Restano da monitorare gli aggiornamenti ufficiali sulle convocazioni e le eventuali variazioni.

Inter News 24 Parma Inter, turnover di Chivu in vista del Napoli? Esposito verso la titolarità. Segui le ultimissime sui nerazzurri. Dopo aver dato un segnale forte al campionato con la convincente vittoria casalinga contro il Bologna, i nerazzurri non hanno tempo per riposare. La squadra meneghina ha risposto colpo su colpo alle vittorie di Napoli e Milan, confermando una condizione atletica e mentale di altissimo livello. Tuttavia, il calendario fitto impone scelte oculate: secondo quanto riportato da Sky Sport, la trasferta del Tardini contro il Parma sarà caratterizzata da un ragionato turnover. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Parma Inter, turnover di Chivu in vista del Napoli? Esposito prende quota

