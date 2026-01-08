Parigi trattori sotto la Tour Eiffel

A Parigi, il traffico si è intensificato a causa di una protesta degli agricoltori, che hanno bloccato alcune strade con circa 100 trattori. Dopo le recenti nevicate, le manifestazioni hanno coinvolto le zone più note della città, tra cui la Tour Eiffel e l’Arco di Trionfo, causando disagi alla circolazione e attirando l’attenzione sulla situazione del settore agricolo.

12.30 Dopo i disagi per le pesanti nevicate degli ultimi giorni, a Parigi traffico in tilt per la protesta degli agricoltori che con i loro trattori bloccano alcune strade alle porte della capitale Gli organizzatori parlano di circa 100 trattori: la maggior part intercettati alle porte di Parigi e alcuni arrivati nei luoghi simbolo della città, come Tour Eiffel e Arco di Trionfo. Chiedono di essere ricevuti dai presidenti di Assemblée Nationale e Senato. Si oppongono al patto di libero scambio tra Ue e i Paesi latino-americani del Mercosur. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Parigi, i trattori alla Tour Eiffel – Il video Leggi anche: Parigi: oltre la Tour Eiffel, un itinerario tra arte e quartieri storici Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Francia, protesta agricoltori: 100 trattori entrano a Parigi, circondata Tour Eiffel -; Irritazione tra gli agricoltori: protesta prevista a Parigi l’8 gennaio; Gli agricoltori francesi portano i trattori nel centro di Parigi per protestare; VIDEO | Francia: gli agricoltori insoddisfatti dei trattori hanno raggiunto il centro di Parigi - Free Press. La protesta degli agricoltori invade Parigi, trattori arrivano sotto la Tour Eiffel e l'Arco di Trionfo: ecco perché manifestano - Un centinaio di trattori sono riusciti a entrare questa mattina all'alba a Parigi, nonostante i divieti, raggiungendo i principali monumenti della capitale per protestare ... msn.com

Parigi, i trattori alla Tour Eiffel – Il video - I trattori degli agricoltori sono entrati a Parigi prima dell’alba di oggi, 8 gennaio, e hanno raggiunto la Tour Eiffel. msn.com

La protesta contro il Mercosur invade Parigi, trattori alla Tour Eiffel - Gruppi di agricoltori sono riusciti a entrare questa mattina all'alba a Parigi con i loro trattori, nonostante i divieti, e hanno raggiunto i principali monumenti della capitale - msn.com

Parigi, la protesta contro il Mercosur arriva sotto la Tour Eiffel e l'Arco di trionfo

La protesta contro il Mercosur invade Parigi, trattori alla Tour Eiffel. Gli agricoltori chiedono un incontro in Parlamento. Il governo: 'Azione illegale' #ANSA x.com

Nelle ultime ore gli agricoltori francesi hanno portato la protesta direttamente a Parigi. Tantissimi manifestanti sono arrivati nei pressi della Tour Eiffel . Altri mezzi agricoli sono stati segnalati ai piedi dell’Arc de Triomphe, dove le forze dell’ordine hanno allestito - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.