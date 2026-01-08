Parigi i trattori alla Tour Eiffel – Il video

Il 8 gennaio, prima dell’alba, i trattori degli agricoltori sono entrati a Parigi e si sono avvicinati alla Tour Eiffel. Questo movimento rappresenta una manifestazione di protesta e testimonia l’impegno degli agricoltori italiani nel portare avanti le proprie istanze nel cuore della capitale francese. Il video mostra questa scena insolita, simbolo di un’attività di protesta pacifica e di attenzione pubblica.

I trattori degli agricoltori sono entrati a Parigi prima dell’alba di oggi, 8 gennaio, e hanno raggiunto la Tour Eiffel. I contadini europei protestano contro l’accordo di libero scambio tra l’Ue e i paesi del Mercosur. Ma anche contro la gestione da parte del governo francese dell’epidemia di dermatite nodulare contagiosa che ha scatenato le proteste nel sud-ovest della Francia. Gli agricoltori chiedono semplificazioni amministrative e un allentamento delle normative, soprattutto europee, che considerano troppo restrittive e suscettibili di creare concorrenza sleale. «Verremo a tutti i costi per esprimere le nostre richieste», ha dichiarato all’agenzia France Presse Eloi Nespoulous, presidente del Coordinamento Rurale dell’Occitania (sud-ovest della Francia), alla guida di un convoglio di 40 trattori. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Parigi: oltre la Tour Eiffel, un itinerario tra arte e quartieri storici Leggi anche: Fuochi d’artificio davanti alla Torre Eiffel per promuovere il documentario sul Napoli: denunciato youtuber francese – Video Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Parigi, i trattori alla Tour Eiffel – Il video; Irritazione tra gli agricoltori: protesta prevista a Parigi l’8 gennaio. Parigi, i trattori alla Tour Eiffel – Il video - I trattori degli agricoltori sono entrati a Parigi prima dell’alba di oggi, 8 gennaio, e hanno raggiunto la Tour Eiffel. msn.com

