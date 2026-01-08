Parigi | oltre la Tour Eiffel un itinerario tra arte e quartieri storici
Parigi offre molto più dei suoi iconici monumenti. Esplorare quartieri storici come Le Marais, Saint-Germain-des-Prés e Montmartre permette di immergersi nella sua ricca storia e cultura. Questo itinerario invita a scoprire un lato autentico e meno battuto della città, tra vicoli suggestivi, musei nascosti e atmosfere uniche, per un’esperienza completa e genuina della capitale francese.
Parigi, la città delle luci e dei sogni, non è solo la Tour Eiffel o gli Champs-Élysées. Passeggiare per i suoi quartieri storici permette di scoprire un volto meno turistico, ma altrettanto affascinante. Dal quartiere bohémien di Montmartre, con le sue stradine acciottolate e il Sacré-Cœur che domina la città, fino al Marais, cuore pulsante della cultura e dello shopping parigino, ogni angolo racconta storie diverse. I musei alternativi, come il Musée de la Chasse et de la Nature o il Musée Jacquemart-André, offrono esperienze fuori dai classici circuiti. La Senna, con i suoi ponti romantici e le librerie lungo le rive, è il filo conduttore di un itinerario tra arte, cultura e gastronomia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
