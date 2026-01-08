Pallanuoto Europei 2026 | i possibili incroci di tabellone per il Settebello tra seconda fase e semifinali

Gli Europei di pallanuoto 2026 si svolgeranno a Belgrado dal 10 al 25 gennaio, con un formato rinnovato rispetto alle edizioni precedenti. La competizione vedrà il Settebello affrontare la seconda fase e le semifinali, con possibili incroci nel tabellone. Di seguito, vengono analizzati i percorsi e i possibili incontri che potrebbero determinare il cammino della squadra italiana in questa fase della manifestazione.

Format rinnovato rispetto al passato agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, manifestazione prevista da sabato 10 a domenica 25 gennaio a Belgrado, in Serbia. Le sedici squadre qualificate sono state suddivise in quattro gironi da quattro. Nella prima fase il Settebello è stato inserito nel Girone D e sfiderà la Turchia, la Slovacchia e la Romania: le prime tre di ogni raggruppamento avanzeranno alla seconda fase, dove il raggruppamento dell’Italia è accoppiato al Girone B, con Slovenia, Grecia, Croazia e Georgia. Nella seconda fase le dodici qualificate formeranno due gruppi da sei squadre, e ciascuna compagine giocherà contro le tre dell’altro girone non affrontate nella prima fase: verosimilmente l’Italia sfiderà Grecia, Croazia e Georgia, giocandosi l’ingresso in zona medaglie con ellenici e croati. 🔗 Leggi su Oasport.it

