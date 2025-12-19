Pallanuoto il Settebello tra raduni e partite | in vista gli Europei di Belgrado

Budapest – A seguito dei raduni svolti a Ostia e Napoli, il Settebello di Coach Campagna è a Budapest, dove, nella serata di domani 20 dicembre, scenderà in acqua per sfidare l’Ungheria, eterna avversaria di grandi partite. Gli Azzurri puntano ai prossimi Europei (dal 10 al 25 gennaio a Belgrado). Il giorno dopo del test match la Nazionale e lo staff rientreranno in Italia per le feste natalizie. In seguito, dal 27 al 30 dicembre, il Settebello tornerà al Centro Federale ‘Felice Scandone’ di Napoli per il secondo raduno in programma e insieme al Montenegro, con cui si svolgerà una partita e il 29 dicembre alle 19. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

