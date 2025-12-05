Pallanuoto Inizia da Napoli la corsa del Settebello verso gli Europei 2026
Il campionato di Serie A1 maschile corre veloce verso la conclusione del girone di andata, l’ultimo turno è infatti in programma nel prossimo fine settimana con il classico Pro Recco-AN Brescia come match di cartello. Non ci sarà però troppo tempo per rifiatare perché l’Italia è già pronta a radunarsi per iniziare la preparazione in vista dei prossimi Campionati Europei. La rassegna continentale si svolgerà a Belgrado dal 10 al 25 gennaio 20226. La formazione allenata da Sandro Campagna si radunerà presso il Centro Federale Felice Scandone dal 14 dicembre. In programma un common training con l’Ungheria a Budapest dal 19 al 22(un’amichevole ufficiale è prevista per il giorno 20), si tornerà poi nel capoluogo campano dal 27 al 30 dicembre con il Montenegro, common training che culminerà con l’amichevole ufficiale del 29 dicembre. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#MATCHPROGRAM ? Inizia il girone nazionale del campionato Juniores: le nostre aquile giocano a Firenze! Doppio impegno per i Ragazzi tra sabato e domenica. Forza Lazio Nuoto! ? #sslazionuoto #laprimasquadradellacapitale #pallanuoto # - facebook.com Vai su Facebook
Canottieri Napoli, inizia l'avventura con i rinforzi - Con i primi allenamenti nella piscina sociale del Molosiglio è iniziata la preparazione della Canottieri Napoli, neopromossa in serie A1. Riporta ilmattino.it
Pallanuoto paralimpica, nel weekend le finali scudetto a Napoli - Si è svolta, presso il Centro Federale Piscina Scandone, la conferenza stampa di presentazione delle Final Four del Campionato Italiano di Pallanuoto Paralimpica, in programma nel weekend ... Scrive rainews.it
Pallanuoto, a Napoli il girone di Conference Cup - Si giocherà alla piscina Scandone il girone di Conference Cup che vede protagonista la Ranieri Impiantistica Posillipo. Riporta rainews.it