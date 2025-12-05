pallanuoto inizia da napoli la corsa del settebello verso gli europei 2026

Il campionato di Serie A1 maschile corre veloce verso la conclusione del girone di andata, l’ultimo turno è infatti in programma nel prossimo fine settimana con il classico Pro Recco-AN Brescia come match di cartello. Non ci sarà però troppo tempo per rifiatare perché l’Italia è già pronta a radunarsi per iniziare la preparazione in vista dei prossimi Campionati Europei. La rassegna continentale si svolgerà a Belgrado dal 10 al 25 gennaio 20226. La formazione allenata da Sandro Campagna si radunerà presso il Centro Federale Felice Scandone dal 14 dicembre. In programma un common training con l’Ungheria a Budapest dal 19 al 22(un’amichevole ufficiale è prevista per il giorno 20), si tornerà poi nel capoluogo campano dal 27 al 30 dicembre con il Montenegro, common training che culminerà con l’amichevole ufficiale del 29 dicembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

