Padova capitale di cani e gatti | a fine mese torna Quattrozampeinfiera

A Padova, il fine settimana del 31 gennaio e 1 febbraio si svolgerà

Due giorni di sport, divertimento e sostenibilità a quattro zampe alla Fiera di Padova. Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio la città del Santo torna ad ospitare Quattrozampeinfiera, l’evento italiano dedicato agli animali domestici più atteso dell’anno. Per due giornate consecutive, cani. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Come vivono cani e gatti la fine del Natale e il ritorno alla routine?

Leggi anche: “Aggiungi un nonno a tavola”: torna la campagna per adottare cani e gatti anziani, anche a Francavilla al Mare

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

I gatti più belli del mondo 2026 in Fiera a Padova il 24 e 25 gennaio; Padova capitale dei gatti 2026: doppio show felino il 24 e 25 gennaio in Fiera.

I migliori gatti al mondo per due giorni in Fiera - Il 24 e 25 gennaio a Padova un evento unico in Italia: all'esposizione ENFI si unisce la competizione CFA americana. padovaoggi.it

Cani e gatti, un mercato da 7 miliardi: Padova prima provincia veneta con 417 imprese dedicate agli amici a 4 zampe - Il mercato del pet food vale la bellezza di 3 miliardi, che diventano 7 se si aggiungono le spese relative alla cura, all'abbigliamento e agli accessori per animali. ilgazzettino.it

Cani e gatti, i proprietari non badano a spese: in un anno ogni famiglia spende più di 800 euro per cibo, accessori e cure - Tre padovani su cinque hanno almeno un animale domestico, di cui si occupano con cura e dedizione: scegliendo cibo di buona qualità, ad esempio, ma anche comprandogli tutti gli accessori di ... ilgazzettino.it

Padova capitale dei gatti 2026: arriva il “doppio show” felino. Per i bambini: ingresso gratuito e nuove attività Silvia Moscati - facebook.com facebook