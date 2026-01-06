Aggiungi un nonno a tavola | torna la campagna per adottare cani e gatti anziani anche a Francavilla al Mare

La campagna “Aggiungi un nonno a tavola” invita a considerare l’adozione di cani e gatti anziani, offrendo loro una seconda possibilità di vita. Promossa da Lndc Animal Protection in collaborazione con Nutrix Più, questa iniziativa mira a sensibilizzare sulla cura e l’affetto verso gli animali più mature, anche nella zona di Francavilla al Mare. Un gesto semplice che può fare la differenza per un animale in difficoltà.

