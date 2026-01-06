Aggiungi un nonno a tavola | torna la campagna per adottare cani e gatti anziani anche a Francavilla al Mare
La campagna “Aggiungi un nonno a tavola” invita a considerare l’adozione di cani e gatti anziani, offrendo loro una seconda possibilità di vita. Promossa da Lndc Animal Protection in collaborazione con Nutrix Più, questa iniziativa mira a sensibilizzare sulla cura e l’affetto verso gli animali più mature, anche nella zona di Francavilla al Mare. Un gesto semplice che può fare la differenza per un animale in difficoltà.
Torna la campagna “Aggiungi un nonno a tavola”, promossa da Lndc Animal Protection in collaborazione con Nutrix Più per incentivare l’adozione di cani e gatti anziani ospitati nei rifugi della rete Lndc. L’iniziativa coinvolge anche l’Abruzzo, con sedi attive a Francavilla al Mare, L’Aquila e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
