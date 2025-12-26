Come vivono cani e gatti la fine del Natale e il ritorno alla routine?
Mentre noi fatichiamo a rimettere via gli addobbi di Natale (anche se ci vorrà ancora del tempo9, i nostri amici a quattro zampe – cani e gatti – vivono un loro personale e silenzioso periodo di stress: la sindrome da rientro o, più semplicemente, la difficoltà di tornare alla normalità dopo le feste. Cani e gatti sono creature estremamente abitudinarie. Il loro senso di sicurezza è legato a una routine precisa: orari fissi per la pappa, per la passeggiata e momenti ben definiti di calma e di attività. Durante le festività, tutte queste regole vengono stravolte, e non sempre è un bene per loro. 🔗 Leggi su Cultweb.it
