Otto e Mezzo profezia-choc di Caracciolo | Qualsiasi cosa Dopo Maduro

Lucio Caracciolo, direttore di Limes, ha analizzato lo scenario internazionale in seguito alla deposizione del presidente venezuelano Maduro, sottolineando le possibili implicazioni di un atto che potrebbe influenzare i rapporti tra Stati Uniti e America Latina. Durante la trasmissione Otto e Mezzo, ha evidenziato la complessità degli sviluppi geopolitici in atto, offrendo un’interpretazione accurata e sobria degli eventi recenti.

Dopo che il Venezuela ha ricevuto l'attacco dagli USA e il presidente Maduro è stato deposto, Lucio Caracciolo, direttore di Limes, ha lanciato un avvertimento sullo scenario internazionale a Otto e Mezzo, il programma di approfondimento quotidiano di La7 condotto da Lilli Gruber. Caracciolo getta nubi sul futuro: "Dagli Stati Uniti aspettamoci qualsiasi cosa ". Secondo l'analista, infatti, l'America "si percepisce come un colosso ferito, pronta ad agire in modo autonomo per difendere i propri interessi, anche a prescindere dagli alleati". Caracciolo, poi, sottolinea che il recente Rapporto sulla Sicurezza Nazionale evidenzia un cambiamento fondamentale: non esistono più vere alleanze, ma solo allineamenti temporanei.

