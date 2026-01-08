Caracciolo a La7 | Dagli Usa dobbiamo aspettarci qualsiasi cosa è tornato il diritto del più forte

Durante una recente intervento a La7, Caracciolo ha sottolineato come gli Stati Uniti, percepiti come un colosso ferito, siano ormai pronti a mettere in atto qualsiasi strategia ritenuta utile alla loro tutela, anche a costo di prendere decisioni unilaterali e indipendentemente dagli alleati. Questa prospettiva evidenzia un cambiamento nel comportamento statunitense, caratterizzato da un approccio più assertivo e meno vincolato alle tradizionali alleanze internazionali.

" L'America è un colosso ferito che si sente in pericolo esistenziale e che quindi si abilita a fare qualsiasi cosa ritenga utile a se stessa, a prescindere da tutto e anche dagli alleati. Dobbiamo aspettarci qualsiasi cosa, ma veramente qualsiasi cosa ". Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore di Limes, Lucio Caracciolo, che aggiunge: "Forse la cosa meno sottolineata del famoso Rapporto sulla sicurezza nazionale degli Usa, pubblicato a novembre, è che lì si esplicita il fatto che non esistono più le alleanze, ma solo gli allineamenti. Quindi, naturalmente vale il diritto del più forte.

