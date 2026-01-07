Il capotreno ucciso a Bologna | Marin Jelenic aveva con sé due coltelli Il pm | Omicidio commesso per motivi abietti

Il capotreno Alessandro Ambrosio è stato ucciso a Bologna nella sera del 5 gennaio. Marin Jelenic, fermato a Desenzano del Garda, aveva con sé due coltelli, e il pm ha definito l’omicidio come motivato da ragioni abiette. Sono in corso accertamenti per verificare se le armi trovate con Jelenic siano quelle utilizzate nel gesto. La vicenda solleva ancora una volta questioni sulla sicurezza nei mezzi pubblici e sulla gestione della violenza.

Quando è stato fermato in stazione a Desenzano del Garda Marin Jelenic aveva con sé due coltelli, armi su cui verranno svolti accertamenti per comprendere se si tratti di quella che ha ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio, la sera del 5 gennaio a Bologna. Lo ha spiegato il capo della squadra mobile di Bologna Guglielmo Battisti, facendo il punto sulle indagini con i giornalisti.

Omicidio capotreno a Bologna. Il pm: "Ha agito per motivi abietti" - E' una delle aggravanti che pesano su Marin Jelenic, il quale, si scopre, era destinatario di un ordine di allontanamento comunitario ... tg.la7.it

Capotreno ucciso a Bologna, un fermo nel Bresciano - Si è conclusa a Desenzano del Garda dopo poco più di 24 ore la fuga dell'uomo accusato di aver ucciso Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne, accoltellato all'addome ieri sera, apparentemente senza ... ansa.it

Il capotreno ucciso è stato aggredito alle spalle. Dopo il fermo, la convalida dell'indagato, poi l'autopsia. Il questore di Brescia: 'Il fermato aveva un atteggiamento sospetto'. In tanti in divisa al presidio in stazione in ricordo della vittima. #ANSA x.com

Capotreno ucciso a coltellate, c'è un fermo Bloccato a Desenzano del Garda... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

