Capotreno ucciso a Bologna il presunto killer ha agito per motivi abietti

7 gen 2026

A Bologna si è verificato l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio. Marin Jelenic, 36 anni, croato, è stato arrestato a Desenzano del Garda e si trova ora in attesa dell’udienza di convalida del fermo. La procura di Bologna, rappresentata dal pm Michele Martorelli, intende contestare due aggravanti nell’ambito dell’indagine. L’episodio ha sollevato molte questioni sulla sicurezza e le motivazioni alla base di questo gesto.

AGI - In vista dell'udienza di convalida del  fermo di Marin Jelenic, il  36enne croato  arrestato ieri sera dalla polizia a  Desenzano del Garda  (Brescia) per l' omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, sono due le  aggravanti  che la  procura di Bologna, con il pm Michele Martorelli, intende contestare. La prima è quella di aver agito per  motivi abietti, la seconda è l'aver commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze di  stazioni ferroviarie. La notte nella sala di attesa dell'ospedale di Niguarda . La notte, quella tra il 5 e 6 gennaio, successiva all’ omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio,  Marin Jelenic  l’ha trascorsa nella  sala d’attesa dell’ospedale di Niguarda, dove c’era arrivato in tram dalla  stazione Centrale di Milano. 🔗 Leggi su Agi.it

