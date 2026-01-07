Capotreno ucciso a Bologna il presunto killer ha agito per motivi abietti

A Bologna si è verificato l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio. Marin Jelenic, 36 anni, croato, è stato arrestato a Desenzano del Garda e si trova ora in attesa dell’udienza di convalida del fermo. La procura di Bologna, rappresentata dal pm Michele Martorelli, intende contestare due aggravanti nell’ambito dell’indagine. L’episodio ha sollevato molte questioni sulla sicurezza e le motivazioni alla base di questo gesto.

In vista dell'udienza di convalida del fermo di Marin Jelenic, il 36enne croato arrestato ieri sera dalla polizia a Desenzano del Garda (Brescia) per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, sono due le aggravanti che la procura di Bologna, con il pm Michele Martorelli, intende contestare. La prima è quella di aver agito per motivi abietti, la seconda è l'aver commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze di stazioni ferroviarie. La notte nella sala di attesa dell'ospedale di Niguarda. La notte, quella tra il 5 e 6 gennaio, successiva all'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, Marin Jelenic l'ha trascorsa nella sala d'attesa dell'ospedale di Niguarda, dove c'era arrivato in tram dalla stazione Centrale di Milano.

Capotreno ucciso a coltellate a Bologna, il pm Martorelli: "Omicidio commesso per motivi abietti". Ecco le aggravanti contestate al presunto killer - La procura contesta l’omicidio aggravato: il 36enne era già noto alle forze dell’ordine per precedenti e interventi sui treni ... affaritaliani.it

Capotreno ucciso a Bologna, pm: “Omicidio commesso per motivi abietti” - Si attende l'udienza di convalida del fermo per Marin Jelenic, il 36enne croato accusato di aver ucciso Alessandro Ambrosio, capotreno 34enne, accoltellato lunedì sera a Bologna. tg24.sky.it

Capotreno ucciso, Jelenic aveva un ordine di allontanamento. "Ha agito per motivi abietti"La notte al Niguarda, il biglietto per l'Austria x.com

Il capotreno ucciso è stato aggredito alle spalle. Dopo il fermo, la convalida dell'indagato, poi l'autopsia. Il questore di Brescia: 'Il fermato aveva un atteggiamento sospetto'. In tanti in divisa al presidio in stazione in ricordo della vittima. #ANSA - facebook.com facebook

