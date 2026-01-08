Emilio Gabriel Valdez Velazco ha ammesso di aver ucciso Aurora Livoli, la giovane di 19 anni trovata senza vita il 29 dicembre in via Paruta, Milano. La confessione chiarisce i dettagli dell'episodio, avvenuto in un cortile condominiale. La vicenda ha suscitato grande attenzione, portando alla luce le circostanze che hanno portato alla tragica perdita della ragazza.

Milano – Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato l'omicidio di Aurora Livoli. la 19enne trovata morta il 29 dicembre in un corteo condominiale in via Paruta a Milano. L'uomo, interrogato questa mattina nel carcere di San Vittore d al pm Antonio Pansa e dalla collega Letizia Mannella, ha anche ammesso di aver abusato della diciannovenne. Lo ha riferito il suo legale, l'avvocato Massimiliano Migliara, aggiungendo che le ammissioni del suo assistito sono avvenute "in un quadro meramente indiziario". Il 57enne ha riferito di non essersi reso conto di averla uccisa se non il giorno dopo vedendo i servizi televisivi e ha rivelato di aver vegliato sulla ragazza "pensando fosse assopita". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio Aurora Livoli, la confessione dell’assassino: ha violentato e strangolato la 19enne a Milano

