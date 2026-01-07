Omicidio Aurora Livoli | incensurato per errore così l’assassino della 19enne girava liberamente

L'omicidio di Aurora Livoli ha sollevato molte questioni sulla gestione dei precedenti penali. Emilio Gabriel Valdez Velazco, indagato per il suo omicidio, risultava incensurato nonostante precedenti penali e denunce. Questo dettaglio evidenzia possibili falle nel sistema di controlli e nelle verifiche che permettono a soggetti con precedenti di circolare liberamente. La vicenda richiede un'attenta analisi delle procedure giudiziarie e di sicurezza in vigore.

Più precedenti, ma incensurato secondo il casellario giudiziario. È uno dei dettagli che potrebbe spiegare perché Emilio Gabriel Valdez Velazco, il peruviano di 57 anni indagato per l'omicidio di Aurora Livoli, potesse girare liberamente nonostante fosse stato denunciato nel 2025 per una violenza sessuale commessa ai Cologno Monzese ai danni di una 19enne e già condannato nel 2019 a 5 anni per un'altra aggressione a sfondo sessuale e nel 2024 per essere entrato illegalmente in Italia. Nell'ordinanza di custodia cautelare del fermo firmata dalla giudice per le indagini preliminari di Milano Nora Lisa Passoni si sottolinea la pericolosità dell'uomo che lo scorso 28 dicembre aggredisce e rapina una giovane alla fermata della metropolitana Cimiano, ma anche la sua errata incensuratezza.

