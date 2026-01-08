Oltre mezzo miliardo di euro per l' edilizia sanitaria con i nuovi ospedali di Vasto e Avezzano

Oltre mezzo miliardo di euro sono stati destinati alla realizzazione dei nuovi ospedali di Vasto e Avezzano, segnando un importante investimento nell’edilizia sanitaria regionale. La Regione ha confermato l’attenzione alle esigenze di assistenza, garantendo il rispetto degli impegni presi in tutte le aree di intervento. La conferenza stampa ha illustrato lo stato dei lavori e gli obiettivi raggiunti, evidenziando l’impegno continuo nel miglioramento dei servizi sanitari.

Investimenti record nell'edilizia sanitaria e Regione adempiente in tutte le aree dell'assistenza sanitaria: lo hanno affermato il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, e l'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, nel corso di una conferenza stampa dedicata agli interventi in corso e.

