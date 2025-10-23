Negli ospedali lombardi arriva mezzo miliardo di euro | 300 milioni andranno alla Città della Salute

In Lombardia arrivano 500 milioni di euro per l'ammodernamento delle strutture ospedaliere, una parte dei quali andranno a finanziare la Città della Salute in costruzione a Sesto San Giovanni. L'erogazione è stata approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore al Welfare, Guido. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

