Maxi-stretta delle Fiamme Gialle | oltre mezzo miliardo di prodotti fermati

Alla Legione Allievi di Bari, tra volti giovani e domande dirette, la Guardia di finanza mette in fila nove mesi di lavoro: un bilancio che misura quanto il Made in Italy e la sicurezza dei prodotti siano difesi ogni giorno. Numeri, storie e impegni che parlano al presente e guardano al quotidiano di chi compra.

