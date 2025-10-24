Maxi-stretta delle Fiamme Gialle | oltre mezzo miliardo di prodotti fermati

Sbircialanotizia.it | 24 ott 2025

Alla Legione Allievi di Bari, tra volti giovani e domande dirette, la Guardia di finanza mette in fila nove mesi di lavoro: un bilancio che misura quanto il Made in Italy e la sicurezza dei prodotti siano difesi ogni giorno. Numeri, storie e impegni che parlano al presente e guardano al quotidiano di chi compra. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

