Oggi lo spettacolo della fiamma olimpica a Parma | si parte alle ore 17 | 45 da via Emilia Est
Oggi a Parma si svolge lo spettacolo della Fiamma Olimpica, con partenza alle 17:45 da via Emilia Est. Giovedì 8 gennaio, la città ospiterà la 32ª tappa del percorso che attraversa l’Italia, portando avanti il simbolo dei Giochi Olimpici. Un momento di attenzione e partecipazione per la comunità locale, inserito nel contesto di un viaggio che unisce storia, sport e cultura.
Giovedì 8 gennaio Parma sarà protagonista della 32ª tappa del percorso della Fiamma Olimpica, che attraversa l’Italia per oltre 12.000 km. Il viaggio, iniziato ufficialmente a Roma il 6 dicembre, toccherà tutte le Regioni e Province italiane, portando con sé lo spirito dei Giochi.Come in ogni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
