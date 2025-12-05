Oggi ore 11 dal Quirinale la partenza ufficiale della torcia La Fiamma Olimpica da Paolini a Mattarella
Jasmine Paolini ha consegnato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (nella foto insieme a Jas) la Lanterna che custodisce la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Il Capo dello Stato ha, poi, posizionato la Fiamma all’interno del Palazzo del Quirinale, dove è rimasta accesa per tutta la notte. Erano presenti alla cerimonia l’addetta alla Lanterna Jasmine Paolini, il presidente del Comitato Organizzatore Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò, il presidente e il Segretario Generale del CONI, Luciano Buonfiglio e Carlo Mornati, l’amministratore delegato di Milano Cortina, Andrea Venier, i Sindaci di Milano e Cortina, Giuseppe Sala e Gianluca Lorenzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Oggi il Presidente Sergio Mattarella ha accolto al @Quirinale i vincitori dei #PremiLeonardo e dei #PremidiLaurea 2025, celebrando le eccellenze del #MadeinItaly. Un incontro di grande rilevanza che valorizza il talento, l’impegno e la visione delle nostre Vai su X
Oggi, 3 dicembre 2025, il Salone delle Feste del Quirinale ha accolto i giovani vincitori del Premio Leonardo - facebook.com Vai su Facebook
Meloni al Quirinale da Mattarella: tensione alta dopo le accuse di complotto - Il colloquio tra la premier Giorgia Meloni e Mattarella arriva dopo l’ondata di polemiche legata alle indiscrezioni su un presunto piano contro la leader di Fdi ... Segnala tg.la7.it
Bignami: “Aspetto smentite sul piano del Colle anti-Meloni”. Il Quirinale: “Sconfina nel ridicolo” - La nota contro il Capogruppo di FdI alla Camera, che aveva lanciato la polemica dando credito ad un articolo della Verità ... Segnala dire.it
Meloni al Quirinale tra lo sciatto complottismo e l'attivismo maldestro - Finita l'ondata di propaganda sulle vittorie militari russe, le forze putiniane tornano agli attacchi terroristici contro i civili . Si legge su ilfoglio.it
Quirinale: Mattarella riceve Zaia - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi al Quirinale il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Come scrive ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
***Governo: Meloni al Quirinale, ha avuto un colloquio con Mattarella - A quanto si apprende, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, appena rientrata a Roma da Mestre, si ... Secondo ilsole24ore.com
Quirinale: Gasparri, 'Garofani ha solo espresso idea a cena, ma poteva essere più cauto' - "Garofani è stato un collega parlamentare e a quella cena per ricordare Agostino Di Bartolomei, grande protagonista dello scudetto dell'83, ha espresso una sua opinione dur ... Riporta lanuovasardegna.it