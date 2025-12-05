Jasmine Paolini ha consegnato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (nella foto insieme a Jas) la Lanterna che custodisce la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Il Capo dello Stato ha, poi, posizionato la Fiamma all’interno del Palazzo del Quirinale, dove è rimasta accesa per tutta la notte. Erano presenti alla cerimonia l’addetta alla Lanterna Jasmine Paolini, il presidente del Comitato Organizzatore Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò, il presidente e il Segretario Generale del CONI, Luciano Buonfiglio e Carlo Mornati, l’amministratore delegato di Milano Cortina, Andrea Venier, i Sindaci di Milano e Cortina, Giuseppe Sala e Gianluca Lorenzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Oggi (ore 11) dal Quirinale la partenza ufficiale della torcia. La Fiamma Olimpica da Paolini a Mattarella