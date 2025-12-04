La Solofra Servizi SpA ottiene il voto favorevole dei creditori sul concordato preventivo
Durante una conferenza stampa trasmessa dal Comune di Solofra, il Sindaco Nicola Moretti, il Vice Sindaco Gaetano De Maio e l’Avv. Duilio Schiazza, liquidatore della Solofra Servizi S.p.A., hanno annunciato un importante risultato per la comunità: il concordato preventivo della società è stato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
