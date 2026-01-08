Nuovo psicologo di base decine di accessi

Dopo la pandemia, sempre più persone nell’Empolese cercano supporto psicologico. Con l’apertura di un nuovo psicologo di base e decine di accessi, si evidenzia una crescente attenzione al benessere mentale. Questa tendenza riflette l’importanza di offrire servizi di ascolto e supporto professionale per affrontare le sfide quotidiane.

EMPOLI Soprattutto dopo la pandemia da Covid, sempre più persone manifestano la necessità di consultare uno psicologo anche nell'Empolese. Ed anche ragazzi. "In meno di un anno e mezzo oltre 800 persone si sono rivolte allo psicologo di base nell'Asl Toscana Centro, a dimostrazione del successo della sperimentazione avviata dalla Regione Toscana". Lo ha dichiarato Maria Antonietta Gulino, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana e del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi. La base è l'accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni sul Piano di Azione Nazionale per la Salute Mentale 2025-2030 grazie all'impegno del ministro Orazio Schillaci e del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, professor Alberto Siracusano.

