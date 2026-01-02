Psicologo di base l’Ordine toscano | Oltre 800 persone assistite | sia riconfermato

Dal gennaio 2025, più di 800 persone si sono rivolte allo psicologo di base nella Asl Toscana Centro, confermando l’efficacia della sperimentazione avviata dalla Regione Toscana. Questo dato, secondo l’Ordine toscano, sottolinea l’importanza di offrire servizi di supporto psicologico accessibili e di qualità, contribuendo alla tutela della salute mentale della popolazione.

Firenze, 1 gennaio 2026 - "In meno di un anno e mezzo oltre 800 persone si sono rivolte allo psicologo di base nella sola Asl Toscana Centro, a dimostrazione del successo della sperimentazione avviata dalla Regione Toscana. E numeri significativi si rilevano anche nelle Asl Nord-Ovest e Sud-Est. È quindi necessario che, dopo la scadenza fissata in marzo, il servizio sia rinnovato: la psicologia di assistenza primaria ha dimostrato di funzionare, ora è il momento di proseguire e rafforzare ". A dirlo è Maria Antonietta Gulino, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana e del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi, prendendo spunto dall'accordo raggiunto il 29 dicembre in Conferenza Stato-Regioni sul Piano di Azione Nazionale per la Salute Mentale 2025-2030 grazie all'impegno del Ministro Orazio Schillaci e del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, prof.

