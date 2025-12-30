Psicologo di base in Toscana oltre 800 persone assistite

In Toscana, il servizio di psicologia di base ha supportato oltre 800 persone in meno di diciotto mesi, evidenziando l'importanza di un approccio accessibile e diffuso alla salute mentale. Questa iniziativa mira a offrire supporto psicologico diretto e immediato, contribuendo al benessere della popolazione locale e promuovendo una cultura di prevenzione e ascolto.

