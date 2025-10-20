Castagnata in corso | mercato spettacoli e sapori a Montegrotto Terme

Padovaoggi.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 ottobre, dalle 9 del mattino fino al tramonto, corso delle Terme e piazza Mercato a Montegrotto si vestiranno d'autunno per la tradizionale "Castagnata in Corso".La manifestazione, organizzata in collaborazione con i commercianti, è un appuntamento conosciuto e apprezzato a livello. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

