Cacciari apre Sphairos al teatro Pirandello | Riaffermiamo il pensiero filosofico contro l’intelligenza artificiale

Agrigentonotizie.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davanti a un teatro Pirandello gremito in ogni ordine di posto, la lectio magistralis di Massimo Cacciari ha inaugurato “Sphairos – incontri filosofici nei luoghi di Empedocle”, uno degli appuntamenti centrali di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025. Il professore, intervenuto dopo i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

cacciari apre sphairos teatroCacciari a "Sphairos", gli antichi e noi - incontri filosofici nei luoghi di Empedocle" si terrà al teatro "Pirandello" di Agrigento, dove, dopo l'intervento dell'arch ... Riporta ansa.it

cacciari apre sphairos teatroPrende il via dai licei cittadini “Sphairos”: domani evento di apertura con Massimo Cacciari - Ha preso il via oggi nei licei agrigentini il progetto “Sphairos – incontri filosofici nei luoghi di Empedocle”. Scrive grandangoloagrigento.it

Cerca Video su questo argomento: Cacciari Apre Sphairos Teatro