Cacciari apre Sphairos al teatro Pirandello | Riaffermiamo il pensiero filosofico contro l’intelligenza artificiale
Davanti a un teatro Pirandello gremito in ogni ordine di posto, la lectio magistralis di Massimo Cacciari ha inaugurato “Sphairos – incontri filosofici nei luoghi di Empedocle”, uno degli appuntamenti centrali di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025. Il professore, intervenuto dopo i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
Sphairos - Incontri Filosofici apre le porte alla città di Agrigento con un programma imperdibile! MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE - TEATRO PIRANDELLO ore 10 Intervento su “I luoghi di Empedocle” (Maria Concetta Parello) e Lectio Magistralis del Professor M Vai su Facebook
Cacciari a "Sphairos", gli antichi e noi - incontri filosofici nei luoghi di Empedocle" si terrà al teatro "Pirandello" di Agrigento, dove, dopo l'intervento dell'arch ... Riporta ansa.it
Prende il via dai licei cittadini “Sphairos”: domani evento di apertura con Massimo Cacciari - Ha preso il via oggi nei licei agrigentini il progetto “Sphairos – incontri filosofici nei luoghi di Empedocle”. Scrive grandangoloagrigento.it