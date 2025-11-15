Norton-Cuffy Juve l’esterno nel mirino bianconero | nome caldo per sostituire Joao Mario Duello con una big di Serie A

Norton-Cuffy Juve, è il nome caldo per la fascia destra. I liguri chiedono 15 milioni, l’Inter è agguerrita. Attenzione al duello con i nerazzurri. La Juventus ha individuato una priorità assoluta per la fascia destra in vista della sessione invernale di calciomercato. La società proverà a regalare un nuovo terzino destro a Luciano Spalletti a causa della probabile cessione di João Mário, che ha fallito l’ambientamento a Torino. L’attenzione del club bianconero è focalizzata su Brooke Norton-Cuffy. Si tratta di un esterno inglese classe 2004, di proprietà del Genoa. Il giovane è un profilo che piace molto per la sua età e per gli ampi margini di crescita che garantisce, rendendolo un investimento per il futuro della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Norton-Cuffy Juve, l’esterno nel mirino bianconero: nome caldo per sostituire Joao Mario. Duello con una big di Serie A

Altri contenuti sullo stesso argomento

IL MATTINO - Napoli, voglia di "freschezza" per gli esterni, interesse per Norton-Cuffy ift.tt/eDVONWA Vai su X

VENTI MINUTI NEL FINALE PER NORTON-CUFFY - facebook.com Vai su Facebook

Norton-Cuffy Juve: bianconeri in forte pressing ma sono due gli ostacoli da superare. Tutti gli aggiornamenti verso gennaio - Cuffy Juve, i bianconeri fanno sul serio per l’esterno inglese: il Napoli è il rivale più agguerrito, il Genoa però frena la cessione a gennaio La Juventus ha individuato gli obiettivi priorita ... Secondo juventusnews24.com

Norton-Cuffy, il Genoa vuole 15 milioni: Juve e Napoli interessate - Cuffy, esterno destro inglese classe 2004 del Genoa, continua ad essere a centro di diverse voci di mercato in vista della sessione invernale di trattative: stando a quanto riportato dai ... Come scrive tuttojuve.com

Norton-Cuffy Juve, l’esterno può partire già a gennaio: il Genoa direbbe di sì di fronte a questa offerta! Le ultimissime - Il Genoa fissa il prezzo a 15 milioni Uno dei talenti più interessanti della Serie A, un esterno ... juventusnews24.com scrive