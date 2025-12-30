Trapani 2 anni di inibizione al patron e terza penalizzazione di punti

A Trapani, il patron della squadra ha ricevuto due anni di inibizione, aggiungendosi alla terza penalizzazione di punti. Questa situazione mette in crisi il club, che già quest’anno attraversa momenti difficili, passando da una stagione positiva alla difficile realtà attuale. La squadra e i suoi tifosi attendono risposte e un rilancio, mentre il futuro rimane incerto.

La Trapani Shark sta affondando. Dalla favola da neo-promossa della passata stagione al dramma di questa annata. Il club siciliano aveva iniziato la campagna 2025-26 con quattro punti di penalità inflitti per irregolarità amministrative nei versamenti IRPEFINPS, una penalità subito recuperata in quanto la Shark si è presentata nuovamente con un roster molto competitivo; ma dopo la pausa delle nazionali è esploso il caso. Nuova penalità, questa volta di un punto (per non aver effettuato il versamento della IV rata, in scadenza entro la mensilità di agosto 2025, relativa al processo verbale di contraddittorio stipulato con l’Agenzia delle Entrate), e la "fuga" di coach Jasmin Repeša e del capitano Amar Alibegovi?. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trapani, 2 anni di inibizione al patron e terza penalizzazione di punti Leggi anche: Basket: due anni di inibizione per Antonini, Trapani subisce la terza penalizzazione Leggi anche: Serie A, altra penalizzazione per Trapani: -1 che si aggiunge al -4 di inizio stagione Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Basket: altri 3 punti di penalizzazione a Trapani, Antonini inibito 2 anni - Il Tribunale della Federazione Italiana Pallacanestro, si legge in una nota, "applica al tesserato Val ... napolimagazine.com

Basket: due anni di inibizione per Antonini, Trapani subisce la terza penalizzazione - Il Tribunale Federale ha messo una mano di pesantezza estrema nei confronti della Trapani Shark. oasport.it

Stangata su Trapani: altra penalizzazione in classifica e due anni di inibizione per Valerio Antonini - Il Tribunale Federale, ritenute non accoglibili le eccezioni preliminari sollevate da parte ricorrente, considerati sussistenti i presupposti per la ... basketinside.com

CAPODANNO 2026 TRAPANI - PIAZZA MUNICIPIO Arriva per la prima volta in Sicilia: DREAMLAND il nuovissimo format dedicato agli anni 2000 MERCOLEDI' 31 DICEMBRE START ore 22.30 Benvenuti a Dreamland! Dove il fantasy incontra l - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.