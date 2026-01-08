Non reggiamo più assessore ci ascolti | a Venezia lo sciopero delle scuole materne

Da veneziatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Venezia si è svolto uno sciopero degli operatori di Ames, società partecipata dal Comune, impegnati nelle scuole dell'infanzia comunali. La protesta, con il motto «Non reggiamo più, assessore ci ascolti», evidenzia le difficoltà e le richieste di miglioramenti delle figure che lavorano nelle scuole materne della città.

Si è tenuto questa mattina lo sciopero degli operatori di Ames (società partecipata dal comune di Venezia) che lavorano nelle scuole dell'infanzia comunali. Sciopero organizzato dalla Fp Cgil, che conta una settantina di iscritti nella società, e che arriva dopo mesi di tensioni.

