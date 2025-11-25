Genova percorsi di educazione sessuo-affettiva in scuole materne

Per 300 bambini e bambine tra i 3 e i 5 anni parte il primo percorso di educazione sessuale e affettiva promosso dal Comune di Genova. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Genova, percorsi di educazione sessuo-affettiva in scuole materne

Approfondisci con queste news

Il Cammino Sinodale non è solo teoria: l'Arcidiocesi di Genova ha avviato percorsi e laboratori formativi per riflettere sul cammino della Chiesa e il ruolo centrale della catechesi. Rivedi la puntata di @incamminotv2000 su #Play2000 #TV2000 #CamminoSino Vai su X

Tv2000. . Il Cammino Sinodale non è solo teoria: l'Arcidiocesi di Genova ha avviato percorsi e laboratori formativi per riflettere sul cammino della Chiesa e il ruolo centrale della catechesi. Rivedi la puntata di In cammino su #Play2000 #TV2000 #CamminoSin - facebook.com Vai su Facebook

Al via a Genova percorsi educazione sessuo-affettiva in materne - Partirà da quattro scuole per l'infanzia e da 300 bambini e bambine tra i 3 e i 5 anni il primo percorso di educazione sessuale e affettiva promosso dal Comune di Genova nell ... Riporta msn.com

Genova avrà l’educazione sessuo affettiva a scuola - Salis:"È importante oggi più che mai dare un segnale" ... Da ilsecoloxix.it

Al via corsi di educazione sessuo-affettiva nelle scuole dell’Infanzia. L’iniziativa del Comune di Genova. Coinvolti 300 bambini - Un nuovo progetto promosso dal Comune di Genova porterà l’educazione sessuale e affettiva all’interno di quattro scuole dell’infanzia comunali. Da orizzontescuola.it