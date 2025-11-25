Genova percorsi di educazione sessuo-affettiva in scuole materne

Imolaoggi.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per 300 bambini e bambine tra i 3 e i 5 anni parte il primo percorso di educazione sessuale e affettiva promosso dal Comune di Genova. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

genova percorsi di educazione sessuo affettiva in scuole materne

© Imolaoggi.it - Genova, percorsi di educazione sessuo-affettiva in scuole materne

Approfondisci con queste news

genova percorsi educazione sessuoAl via a Genova percorsi educazione sessuo-affettiva in materne - Partirà da quattro scuole per l'infanzia e da 300 bambini e bambine tra i 3 e i 5 anni il primo percorso di educazione sessuale e affettiva promosso dal Comune di Genova nell ... Riporta msn.com

genova percorsi educazione sessuoGenova avrà l’educazione sessuo affettiva a scuola - Salis:"È importante oggi più che mai dare un segnale" ... Da ilsecoloxix.it

Al via corsi di educazione sessuo-affettiva nelle scuole dell’Infanzia. L’iniziativa del Comune di Genova. Coinvolti 300 bambini - Un nuovo progetto promosso dal Comune di Genova porterà l’educazione sessuale e affettiva all’interno di quattro scuole dell’infanzia comunali. Da orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Genova Percorsi Educazione Sessuo