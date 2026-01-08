Non guarire ma restare | la malinconia secondo Cars

Racconti per assecondare la malinconia di Raffaele Cars non è un libro che chiede di essere capito subito. È un ebook che pretende tempo, attenzione e una certa disponibilità a restare scomodi. La malinconia evocata dal titolo non è una posa letteraria né un vezzo generazionale: è una condizione strutturale, una lente attraverso cui i personaggi guardano il mondo e, spesso, scoprono di non saperlo abitare davvero. La prima impressione è quella di una scrittura estremamente concreta. Cars lavora per accumulo di dettagli quotidiani, gesti minimi, pensieri apparentemente marginali che però finiscono per diventare il vero centro narrativo. 🔗 Leggi su Parlami.eu

