Non guarire ma restare | la malinconia secondo Cars

8 gen 2026

Racconti per assecondare la malinconia di Raffaele Cars non è un libro che chiede di essere capito subito. È un ebook che pretende tempo, attenzione e una certa disponibilità a restare scomodi. La malinconia evocata dal titolo non è una posa letteraria né un vezzo generazionale: è una condizione strutturale, una lente attraverso cui i personaggi guardano il mondo e, spesso, scoprono di non saperlo abitare davvero. La prima impressione è quella di una scrittura estremamente concreta. Cars lavora per accumulo di dettagli quotidiani, gesti minimi, pensieri apparentemente marginali che però finiscono per diventare il vero centro narrativo. 🔗 Leggi su Parlami.eu

non guarire ma restare la malinconia secondo cars

