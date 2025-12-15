La malinconia ai tempi dei social | la raccolta di Cars vola su Amazon
La malinconia ai tempi dei social trova voce nella raccolta di racconti di Raffaele Cars, intitolata
“Racconti per assecondare la malinconia”, la nuova raccolta di Raffaele Cars pubblicata da Homo Scrivens e disponibile su Amazon, è balzata al primo posto in classifica in pochi giorni. Un segnale netto: c’è voglia di storie capaci di intercettare, senza retorica, le crepe emotive del presente. Un primo posto che misura un’attenzione crescente L’arrivo al . Sbircialanotizia.it
Ornella Vanoni - Un sorriso dentro al pianto
I tempi quelli belli che lasciano ricordi e malinconia A voi i nomi . - facebook.com facebook
#buongiorno “Ci siamo ammalati di malinconia lasciando che il tempo ci portasse via la parte migliore, quel sano bisogno di follia.” #RenatoZero #Vogliadamare x.com