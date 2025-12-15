I Racconti per assecondare la malinconia di Raffaele Cars al 1° posto su Amazon
Racconti per assecondare la malinconia, la nuova raccolta di Raffaele Cars edita da Homo Scrivens e disponibile su Amazon, ha raggiunto il primo posto nelle classifiche dedicate ai racconti e alle narrazioni a tema sociale per lettori giovani pochi giorni dopo la pubblicazione. Un risultato che conferma l’interesse crescente verso uno scrittore capace di leggere il presente con precisione emotiva e disincanto. Il libro riunisce cinque storie che attraversano le forme più riconoscibili della malinconia contemporanea: una malinconia che nasce nelle nostre vite digitali, nelle conversazioni mancate, nelle attese quotidiane, nelle connessioni che fingono di tenerci vicini e invece ci allontanano piano. Ildenaro.it
