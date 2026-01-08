Niente diete impossibili | il nutrizionista Michael Greger svela i fantastici 4 consigli per rallentare l’invecchiamento dai 45 anni

Scopri i consigli del nutrizionista Michael Greger per rallentare l'invecchiamento a partire dai 45 anni. Con semplici strategie, è possibile migliorare la qualità della vita e favorire una crescita sana nel tempo. Un approccio realistico e basato su evidenze che può aiutare a mantenersi in forma e attivi, senza ricorrere a diete estreme o impossibili.

Invecchiare meglio e più lentamente è possibile, e anche partire dalla mezza età può fare una differenza sostanziale sulla longevità e sulla qualità della vita. Lo sostiene Michael Greger, medico nutrizionista di fama internazionale e socio fondatore dell'American College of Lifestyle Medicine, autore del libro Come non invecchiare, pubblicato da Baldini+Castoldi, frutto di tre anni di ricerca trascorsi a studiare la letteratura scientifica sull'invecchiamento. Secondo Greger, anche piccoli cambiamenti nello stile di vita tra i 45 e i 64 anni possono portare a una sostanziale riduzione della mortalità nell'immediato futuro.

