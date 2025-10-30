Allevare un cane per controllare lo stress e rallentare l’invecchiamento biologico
Per le donne che soffrono di stress post-traumatico il consiglio è semplice. Se potete, prendete con voi un amico a quattro zampe ed allevatelo. Con questa semplice ricetta il miglior amico dell’uomo potrebbe diventare la miglior polizza anti-invecchiamento, almeno sul fronte prettamente fisico. A farlo pensare arriva uno studio condotto su veterane dell’esercito negli USA; che rappresenta una delle prime esperienza scientifiche che hanno misurato il lavoro dell’educare cani da assistenza per chi, appunto, li allena. L’amico a quattro zampe potrebbe rappresentare il miglior viatico per rallentare il processo di senescenza sul fronte prettamente fisico. 🔗 Leggi su Dilei.it
Scopri altri approfondimenti
Il vostro cane soffre lo stress da città? Ecco cosa fare - Il cane si blocca, mette la coda tra le zampe posteriori, trema, si rifiuta di andare avanti, mentre la saliva diventa sempre più abbondante. Come scrive vanityfair.it
Il tuo cane soffre di insonnia? Potrebbe essere a causa dello stress o della depressione - "Perché quel cane mi ha risposto così male quando io l'ho salutato in passeggiata? Segnala fanpage.it
I segnali di stress del cane durante un viaggio: cause, sintomi e rimedi efficaci - Molti cani mostrano segni evidenti di stress durante gli spostamenti, specialmente se non abituati o se ... Scrive repubblica.it