Rifiuti i numeri di Alea ad Ecomondo | Il sistema funziona All' anno gestiamo 190 mila giri di raccolta
Digitalizzazione dei servizi, innovazione tecnologica e ottimizzazione della raccolta differenziata: sono questi i temi al centro del primo convegno organizzato da Alea Ambiente nello stand della società alla 28esima edizione di Ecomondo, la fiera di riferimento europea per l'economia circolare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
