Raccolta rifiuti 2026 le novità spiegate da Alea | Stesso calendario più servizi nelle festività

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anno nuovo, stesso calendario della raccolta dei rifiuti di Alea Ambiente per il 2026. “Le giornate di raccolta, infatti, non cambiano rispetto allo scorso anno e dunque i cittadini possono continuare a esporre i propri contenitori secondo le modalità già in vigore, seguendo il calendario. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

raccolta rifiuti 2026 le novit224 spiegate da alea stesso calendario pi249 servizi nelle festivit224

© Forlitoday.it - Raccolta rifiuti 2026, le novità spiegate da Alea: "Stesso calendario, più servizi nelle festività"

Leggi anche: Amiu rafforza i servizi di spazzamento e raccolta rifiuti: il piano per le festività natalizie in centro

Leggi anche: Raccolta differenziata, cambia il calendario per le festività natalizie e di fine anno: ecco come

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

raccolta rifiuti 2026 novit224Raccolta rifiuti durante le feste a Brescia, come cambia il calendario: servizio sospeso a Natale e ultimo dell'anno - Servizi sospesi solo il 25 ed il 31 dicembre quindi niente porta a porta nei quartieri interessati mentre tutto regolare il 26 dicembre, 1 e 6 gennaio ... brescia.corriere.it

raccolta rifiuti 2026 novit224Servizio rifiuti a Varese: come funziona e come scaricare il calendario 2026 - Dal porta a porta quotidiano alle informazioni utili per organizzarsi meglio: una guida pratica al servizio rifiuti vista dal punto di vista dei cittadini e delle imprese con tutte le indicazioni per ... varesenews.it

Raccolta rifiuti a Brescia: come cambia da Natale all’Epifania - Nel giorno di Natale la raccolta rifiuti e il servizio di spazzamento strade con divieto di sosta saranno sospesi. giornaledibrescia.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.