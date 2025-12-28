Raccolta rifiuti 2026 le novità spiegate da Alea | Stesso calendario più servizi nelle festività
Anno nuovo, stesso calendario della raccolta dei rifiuti di Alea Ambiente per il 2026. “Le giornate di raccolta, infatti, non cambiano rispetto allo scorso anno e dunque i cittadini possono continuare a esporre i propri contenitori secondo le modalità già in vigore, seguendo il calendario. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Amiu rafforza i servizi di spazzamento e raccolta rifiuti: il piano per le festività natalizie in centro
Leggi anche: Raccolta differenziata, cambia il calendario per le festività natalizie e di fine anno: ecco come
Raccolta rifiuti durante le feste a Brescia, come cambia il calendario: servizio sospeso a Natale e ultimo dell'anno - Servizi sospesi solo il 25 ed il 31 dicembre quindi niente porta a porta nei quartieri interessati mentre tutto regolare il 26 dicembre, 1 e 6 gennaio ... brescia.corriere.it
Servizio rifiuti a Varese: come funziona e come scaricare il calendario 2026 - Dal porta a porta quotidiano alle informazioni utili per organizzarsi meglio: una guida pratica al servizio rifiuti vista dal punto di vista dei cittadini e delle imprese con tutte le indicazioni per ... varesenews.it
Raccolta rifiuti a Brescia: come cambia da Natale all’Epifania - Nel giorno di Natale la raccolta rifiuti e il servizio di spazzamento strade con divieto di sosta saranno sospesi. giornaledibrescia.it
Attenzione alle variazioni del servizio di raccolta rifiuti in occasione delle festività Nei giorni a cavallo di Capodanno il calendario della raccolta differenziata subisce alcune modifiche. Per evitare errori di esposizione e disservizi, vi invitiamo a consultare con - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.