Roma si risveglia con temperature sotto zero, accompagnate da strade ghiacciate e neve nei Castelli. Un episodio di freddo intenso che non si verificava da anni, coinvolgendo anche le aree montane laziali e abruzzesi. Le condizioni meteorologiche di questa giornata hanno richiesto attenzione e precauzioni per residenti e visitatori.

Il freddo estremo ha investito Roma nella giornata di giovedì 8 gennaio, con la colonnina di mercurio precipitata sotto lo zero e la neve che ha imbiancato le montagne laziali e abruzzesi. Un risveglio gelido e insolito per la Capitale, abituata a temperature più miti anche durante l'inverno, che arriva dopo g iorni di piogge intense che hanno provocato milioni di euro di danni, allagamenti e disagi in tutta la città. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, si tratta di risvegli gelidi come non accadeva da quasi 10 anni in Italia. Le temperature, infatti, hanno toccato valori compresi tra 0 e +1 gradi nel centro di Roma, mentre diversi quartieri a ridosso del Raccordo hanno registrato tra -1 e 0 gradi.

© Cultweb.it - Roma si sveglia sotto zero: strade ghiacciate e neve ai Castelli, non gelava così da anni

