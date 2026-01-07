Strade sporche o pulite in forte ritardo la neve porta una valanga di polemiche Petetta | In campo più di 60 mezzi

Le recenti nevicate hanno causato disagi e polemiche sulla gestione delle strade cittadine. Con oltre 60 mezzi impiegati, l’amministrazione ha cercato di fronteggiare l’emergenza, ma cittadini di vari quartieri hanno segnalato insufficienze e ritardi. La neve, caduta fino a 18,5 centimetri, ha evidenziato le criticità nell’organizzazione e nella risposta alle condizioni climatiche avverse, alimentando un dibattito sulla preparazione del Comune.

