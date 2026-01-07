Strade sporche o pulite in forte ritardo la neve porta una valanga di polemiche Petetta | In campo più di 60 mezzi
Le recenti nevicate hanno causato disagi e polemiche sulla gestione delle strade cittadine. Con oltre 60 mezzi impiegati, l’amministrazione ha cercato di fronteggiare l’emergenza, ma cittadini di vari quartieri hanno segnalato insufficienze e ritardi. La neve, caduta fino a 18,5 centimetri, ha evidenziato le criticità nell’organizzazione e nella risposta alle condizioni climatiche avverse, alimentando un dibattito sulla preparazione del Comune.
Oltre ai fiocchi di neve caduti in città, con punte di 18,5 centimetri, non sono mancate anche le critiche e le segnalazioni di disservizi da parte dei cittadini, che hanno lamentato da diversi quartieri una non adeguata preparazione del Comune alla bufera di neve che ha colpito la città. Tante. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
