È il momento di riempire i bicchieri: “Nettare degli dei” torna con una seconda stagione che promette di essere ancora più intensa, più elegante e più pericolosa. Apple TV ha diffuso il trailer del nuovo capitolo della dramedy franco-giapponese che unisce gastronomia, vini pregiati e tensioni familiari in un racconto che viaggia tra continenti, memorie e ferite irrisolte. La serie, tratta dall’omonimo manga bestseller del New York Times, ha già conquistato pubblico e critica, guadagnandosi un International Emmy Award e lo status di piccola ossessione globale. Camille e Issei davanti al mistero più difficile. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - “Nettare degli dei”: il trailer della seconda stagione svela un’odissea enologica ancora più oscura e seducente

