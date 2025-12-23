The Elusive Samurai | con un trailer si conferma la seconda stagione di uno degli shonen storici più originali

È stato rilasciato un trailer che conferma la seconda stagione di The Elusive Samurai, uno degli shonen più originali degli ultimi anni. Il serial continuerà a sviluppare la sua narrazione, offrendo ai fan una trama più complessa e una produzione curata. La conferma della nuova stagione sottolinea l’interesse verso questo titolo, apprezzato per la sua originalità e il suo approccio distintivo nel panorama degli anime.

The Elusive Samurai, uno dei titoli più singolari del catalogo Shonen Jump recente, ha confermato quando tornerà sugli schermi, promettendo continuità narrativa, ambizioni più ampie e una messa in scena che guarda già oltre la prima stagione. La seconda stagione di The Elusive Samurai ha finalmente una finestra d'uscita ufficiale: luglio 2026. Annunciata al Jump Festa 2026 con un primo teaser, la serie tornerà su Noitamina, pronta ad ampliare il viaggio di Tokiyuki e dei suoi guerrieri. Il ritorno silenzioso ma deciso di Tokiyuki Hojo Dopo la conclusione della prima stagione, trasmessa nell'estate 2024, il ritorno di The Elusive Samurai era stato confermato quasi subito, ma mancava ancora un dettaglio fondamentale: il quando. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Elusive Samurai: con un trailer si conferma la seconda stagione di uno degli shonen storici più originali Leggi anche: Gachiakuta torna ufficialmente: Crunchyroll conferma la stagione 2 dello shonen più ambizioso del 2025 Leggi anche: Un samurai solitario naufraga su un’isola infestata di cannibali: il trailer di Lone Samurai Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. The Elusive Samurai 2 si mostra nel primo trailer e annuncia il periodo d'uscita; Jump Festa '26: annunci per Dr. Stone, Black Clover, Bleach e The elusive Samurai; Gli annunci più belli e graditi del Jump Festa 2026; Jump Festa 2026: il programma dell'evento. The Elusive Samurai: con un trailer si conferma la seconda stagione di uno degli shonen storici più originali - The Elusive Samurai, uno dei titoli più singolari del catalogo Shonen Jump recente, ha confermato quando tornerà sugli schermi, promettendo continuità narrativa, ambizioni più ampie e una messa in sce ... movieplayer.it

The Elusive Samurai 2 si mostra nel primo trailer e annuncia il periodo d'uscita - Il teaser della seconda stagione fissa l'uscita a luglio 2026 e suggerisce i prossimi sviluppi del viaggio di Tokiyuki. anime.everyeye.it

The Elusive Samurai: un trailer meraviglioso tra spade e samurai - “The Elusive Samurai” farà il suo atteso debutto quest’estate e finalmente è stata annunciata una data di uscita per il nuovo anime, insieme a un trailer inedito. mangaforever.net

Rivelato un teaser per la seconda stagione di The Elusive Samurai al Jump Festa 2026. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.