Beast Games Prime Video svela il trailer della seconda stagione e l’episodio crossover con lo show Survivor

Prime Video ha pubblicato il trailer della seconda stagione di Beast Games, in arrivo il 7 gennaio 2026 con i primi tre episodi. L’evento include anche un episodio crossover con lo show “Survivor”, ampliando l’esperienza per gli spettatori e anticipando una nuova avventura ricca di tensione e colpi di scena.

© Game-experience.it - Beast Games, Prime Video svela il trailer della seconda stagione e l'episodio crossover con lo show "Survivor" Prime Video ha rilasciato il trailer della s econda stagione di Beast Games, che debutterà il 7 gennaio 2026 con i primi tre episodi. Con il trailer, inoltre, è stato svelato uno speciale episodio crossover con la serie premiata con l'Emmy Survivor e il suo leggendario conduttore Jeff Probst. Girato nelle Fiji – attuale location di Survivor – l'episodio crossover tra Beast Games e Survivor segna l'inizio di una collaborazione senza precedenti tra due fenomeni globali nel campo dei competition show. Vero e proprio pioniere del genere, Survivor della CBS porterà il suo bagaglio ineguagliabile e il suo gameplay collaudato nell'universo di Beast Games per una collaborazione creativa che vuole celebrare le origini dei reality di competizione, spingendosi oltre i confini.

