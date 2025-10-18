Nel Regno Unito il 31% dei bambini vive in povertà pari a 4,5 milioni
Nel 2025, molti bambini in Inghilterra crescono senza ciò che dovrebbe essere scontato: un posto sicuro in cui vivere, pasti regolari, un letto stabile, accesso all’istruzione. A dirlo non sono solo i numeri. A raccontarlo, con chiarezza e senza retorica, sono proprio loro: i bambini. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
