Madre e tre bambini morti nel rogo in Regno Unito | Ad incendiare la casa l’ex geloso della sorella

La Corte di Doncaster accusa Sharaz Ali (ex della sorella della madre dei piccoli) di aver appiccato l’incendio che ha ucciso a Bryonie Gawith, 29 anni, e i suoi tre bambini — di 9, 5 e neanche due anni —, spinto da gelosia e desiderio di vendetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

