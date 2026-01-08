La partita tra Napoli e Verona è stata caratterizzata da decisioni arbitrali controverse, tra un rigore di Buongiorno e un gol annullato. Il VAR ha alimentato dubbi e discussioni, lasciando il risultato in sospeso e focalizzando l’attenzione sugli episodi chiave più che sul punteggio finale.

Un rigore discusso, un gol cancellato e il VAR che non convince. Napoli-Verona resta appesa ai replay, più che al risultato finale. Napoli-Verona rischia di diventare una di quelle partite che restano appese alla memoria non per il risultato, ma per quello che è successo intorno. Le polemiche arbitrali non nascono da sensazioni o letture di parte, ma da immagini che, a distanza di ore, continuano a raccontare una storia diversa rispetto alle decisioni prese in campo e al monitor VAR. (AnsaFoto) – serieanews.com Due episodi su tutti. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Napoli-Verona, era mani di Hojlund? Zero dubbi anche sul rigore di Buongiorno

Leggi anche: Perché è stato dato rigore su Buongiorno in Napoli-Verona: dubbi sull’applicazione del regolamento

Leggi anche: Rigore discusso al Verona: dubbi VAR sull’episodio di Buongiorno

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Napoli-Hellas Verona, moviola: dubbi sul rigore di Buongiorno, mano di Hojlund sul gol. Tutti gli episodi del Maradona; Napoli-Verona moviola, c'era il rigore per mano di Buongiorno e il fallo di Hojlund sul goal annullato? Cosa è successo e spiegazione; L'arbitro Marchetti convalida, ma il Var annulla il gol di Hojlund per fallo di mano; Perché è stato dato rigore su Buongiorno in Napoli-Verona: dubbi sull'applicazione del regolamento.

Napoli-Verona moviola, c'era il rigore per mano di Buongiorno e il fallo di Hojlund sul goal annullato? Cosa è successo e spiegazione - Cosa è successo e la spiegazione Al 23', con il Verona a sorpresa in vantaggio in virtù del colpo di tacco di Fere, ... goal.com