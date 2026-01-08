Napoli-Verona era mani di Hojlund? Zero dubbi anche sul rigore di Buongiorno
La partita tra Napoli e Verona è stata caratterizzata da decisioni arbitrali controverse, tra un rigore di Buongiorno e un gol annullato. Il VAR ha alimentato dubbi e discussioni, lasciando il risultato in sospeso e focalizzando l’attenzione sugli episodi chiave più che sul punteggio finale.
Un rigore discusso, un gol cancellato e il VAR che non convince. Napoli-Verona resta appesa ai replay, più che al risultato finale. Napoli-Verona rischia di diventare una di quelle partite che restano appese alla memoria non per il risultato, ma per quello che è successo intorno. Le polemiche arbitrali non nascono da sensazioni o letture di parte, ma da immagini che, a distanza di ore, continuano a raccontare una storia diversa rispetto alle decisioni prese in campo e al monitor VAR. (AnsaFoto) – serieanews.com Due episodi su tutti. 🔗 Leggi su Serieanews.com
