Perché è stato dato rigore su Buongiorno in Napoli-Verona | dubbi sull'applicazione del regolamento

Durante la partita Napoli-Verona, l'arbitro Marchetti ha assegnato un calcio di rigore al Verona a causa di un presunto fallo di mano di Buongiorno. La decisione ha sollevato dubbi tra tifosi e commentatori, in quanto la regola sul fallo di mano è oggetto di interpretazioni variabili. La situazione evidenzia l'importanza di un’applicazione chiara e uniforme del regolamento in campo.

