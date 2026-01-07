Perché è stato dato rigore su Buongiorno in Napoli-Verona | dubbi sull'applicazione del regolamento
Durante la partita Napoli-Verona, l'arbitro Marchetti ha assegnato un calcio di rigore al Verona a causa di un presunto fallo di mano di Buongiorno. La decisione ha sollevato dubbi tra tifosi e commentatori, in quanto la regola sul fallo di mano è oggetto di interpretazioni variabili. La situazione evidenzia l'importanza di un’applicazione chiara e uniforme del regolamento in campo.
L'arbitro Marchetti ha decretato a metà del primo tempo di Napoli-Verona un calcio di rigore per i gialloblu per un fallo di mano di Buongiorno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
