Rigore discusso al Verona | dubbi VAR sull’episodio di Buongiorno

Durante la partita tra Verona e Napoli, è emerso un episodio controverso riguardante un possibile rigore assegnato a favore del Verona, soggetto a discussioni e dubbi da parte del VAR. L'episodio coinvolge Buongiorno e ha suscitato il confronto tra le parti coinvolte, evidenziando le questioni legate alle decisioni arbitrali e all'uso della tecnologia in campo. La vicenda rimane al centro del dibattito sportivo e arbitrale.

Napoli-Hellas Verona, moviola: dubbi sul rigore di Buongiorno, mano di Hojlund sul gol. Tutti gli episodi del Maradona - SERIE A – Davvero tanti gli episodi al Maradona, con l’arbitro Marchetti che deve farsi aiutare da VAR e AVAR per distriscarsi in Napoli- eurosport.it

Una partita pazzesca! Il Napoli pareggia in rimonta al Maradona contro il Verona con i gol di McTominay e del capitano Di Lorenzo. Due reti annullate agli azzurri, un discusso rigore concesso all'Hellas. La squadra di Conte si è rimboccata le maniche nel sec x.com

