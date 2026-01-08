Napoli-Verona Corbo attacca il VAR | scudetto come lotteria
Dopo il pareggio tra Napoli e Verona, le discussioni si concentrano sulle decisioni arbitrali e sull’uso del VAR. Corbo esprime criticità riguardo a questa tecnologia, suggerendo che il campionato si stia trasformando in una vera e propria lotteria. La partita ha acceso dibattiti che coinvolgono aspetti tecnici e regolamentari, sottolineando come le scelte arbitrarie possano influire sull’andamento della stagione.
Il pareggio del Maradona contro il Verona lascia strascichi che vanno oltre il campo. Nel suo editoriale . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Amaro Antonio #Conte dopo Napoli-Verona 2-2: «Episodi che ammazzerebbero chiunque. Il gol annullato a #Hojlund Non so dove debba mettere il braccio, deve amputarselo». Il tecnico critica l'arbitro Marchetti ma loda la reazione del gruppo. #Na x.com
Giovanni Di Lorenzo ai microfoni di DAZN dopo Napoli-Verona 2-2: "Positivo che abbiamo rimontato due gol, ma il risultato non ci soddisfa. Volevamo vincere la gara, ci dispiace e vedremo quello che non è andato bene. Abbiamo preso due gol evitabili. Pens facebook
